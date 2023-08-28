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Любопытный опрос: чем люди перекусывают в дальней дороге?Любопытный опрос: чем люди перекусывают в дальней дороге?
14% российских водителей любят есть в машине...

Любопытный опрос: чем люди перекусывают в дальней дороге?

14% российских водителей любят есть в машине чипсы, конфеты, булочки

Стоит ли есть и пить в машине? А если все же стоит, нужно ли делать это правильно или же можно на время отступить от норм и диет? Разобравшись с напитками, подписчики «За рулем» в Viber рассказали, что они едят за рулем. А точнее – чем перекусывают в дальней дороге.

Оказалось, что всего 14% налегают на чипсы, конфеты и разные хлебобулочные изделия. А 37% вообще отказываются от приема какой-либо пиши в салоне авто.

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Назван напиток, который не стоит пить в дальней дороге

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А вот самая большая группа – почти половина из более чем 2 тысяч опрошенных – это те, кто сходятся во мнении: водителю нужны фрукты, овощи, обычный хлеб и сухофрукты.

Интересные получились результаты! Тем более, что совсем недавно мы изучили вопрос питания за рулем с научной точки зрения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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