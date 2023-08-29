Geely озвучила цены на Galaxy L6

Новый Geely Galaxy L6 поступит в продажу в сентябре

Предварительная продажа новинки уже началась. Она предлагается в четырех комплектациях и в пяти цветах кузова.

Несмотря на практическое отсутствие у Geely Galaxy L6 решетки радиатора, это не электромобиль, а машина с гибридной силовой установкой. Похожей на электрокар модель делает новый фирменный стиль марки – «Thunder Tiger Inductor».

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 13,2-дюймовый вертикальный экран мультимедии. Удобству задних сидений уделялось особое внимание, а подсветка салона получила 256 оттенков. Есть также система ароматизации воздуха.

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8155, автомобиль оснастили искусственным интеллектом, который может разговаривать с людьми на любом языке благодаря языковой поисковой системе нейросети.

Длина, ширина и высота Geely Galaxy L6 составляют 4782, 1875 и 1489 мм, а колесная база достигает 2752 мм, что ставит машину в один ряд с BMW 3-й серии или Mercedes-Benz C-класса.

Новая гибридная установка автомобиля Thor 1.5T (BHE15-BFZ) имеет два электродвигателя общей мощностью 120 киловатт или 163 л.с. Также модель получит 3-ступенчатую коробку передач DHT Pro, которая связана и с ДВС, и с электромоторами. Аналогов такой силовой установки в мире не существует.

Стоимость Geely Galaxy L6 в Китае составляет от 128 000 до 158 000 юаней или от 1,66 млн до 2,05 млн рублей. В России автомобиль должен стоить раза в два дороже.

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Фото: Autohome.com.cn