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Названы самые угоняемые автомобили в России

Модели Hyundai, Kia и Toyota возглавили антирейтинг самых угоняемых машин

В 2023 году чаще всего угоняют машины массового сегмента, не достигшие возраста пять лет, а также дорогие автомобили возрастом до трех лет. Об этом источник пишет со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова.

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Ефремов уточняет, что в первую очередь угонщиков интересуют машины, которые пользуются массовым спросом, особенно марок Hyundai, Kia, Toyota и Lada. У этих машин слабая защита от угона, поясняет эксперт.

Наиболее часто угоняемые модели в 2023 году

  • Kia Rio
  • Hyundai Santa Fe
  • Kia Sorento
  • Toyota RAV4
  • Toyota Camry
  • Lada Granta
  • Lada Largus

Премиальные марки Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Infiniti тоже угоняют, но чаще не для разбора, а под конкретный заказ. Кроме того, в приведенной статистике есть важная оговорка: угон застрахованной машины бывает «честным» (для перепродажи) и мошенническим (угнать у самого себя и получить выгоду на страховании).

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По данным СК «Согласие», этим летом высокой популярностью у угонщиков пользовались Hyundai Creta, Solaris и Tucson, а также Toyota Camry и RAV4. А самым необычным страховым случаем в 2023 году стал одномоментный угон трех самосвалов Shacman из автопарка в Свердловской области.

Источник: Autonews

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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