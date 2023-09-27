Читателей «За рулем» поздравляем с Днем туризма и путешествий!

Всемирный день туризма отмечаем сегодня, 27 сентября (в России - с 1983 года)

Знаете ли вы, что у любителей путешествовать есть собственный праздник — Международный день туризма? Его также называют Всемирным днем туризма и путешествий или World Tourism Day.

В этот день в большинстве стран мира проходят турслеты, фестивали и праздничные мероприятия.

Ну а мы в этот день, конечно же, напомним об автомобильном туризме как одном из наиболее динамичных видов путешествий. Сколько всего интересного можно увидеть из окна автомобиля! А если какое-то место особенно понравится, то свой автомобиль дает возможность сделать остановку в приглянувшемся месте и полюбоваться его красотами.

Главное, чтобы ничто не омрачило путешествие, а это легко может сделать неправильное питание в автомобиле, ведь в дальней дороге так хочется перекусить и выпить бодрящие и освежающие напитки.

Отметим, что не так давно медиахолдинг «За рулем» стал партнером проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Наш первый материал из запланированной серии: «5 напитков для бодрости в дальней дороге – разбор с экспертом» – пользуется большим успехом у читателей.

Комментарий эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

«Существует миф о том, что мужчин мало интересует их здоровье и питание; что они плохо представляют, каким должен быть полноценный рацион; какие продукты полезны, а какие лучше не есть, и не слишком стремятся получить такую информацию.

Однако мы видим, что это не так – всего за несколько дней наш материал про напитки привлек внимание широкой аудитории, его увидели уже более 13 тыс. читателей портала «За рулем», и эта цифра продолжает расти.

Также в аккаунтах журнала в соцсетях вышел опрос о перекусах в путешествии. В нем приняли участие более 2000 пользователей. Причем более половины опрошенных отметили, что предпочитают полезные и здоровые перекусы за рулем фастфуду и сладостям».

А мы озвучим лишь несколько данных из опроса, который «За рулем» провел в Вайбере. Оказалось, что полезные перекусы (фрукты, овощи, хлеб и сухофрукты) наиболее популярны у наших читателей – 48% именно это берут с собой в дорогу. А вот чипсы, конфеты и булочки набрали всего 13% голосов.

В дальнейшем читателей «За рулем» ждет еще ряд публикаций, посвященных правильному питанию и санитарно-гигиеническим правилам, которые помогут сделать автомобильное путешествие приятным и безопасным.

Так что путешествуйте с удовольствием и будьте здоровы! С праздником!

Еще больше информации о здоровом питании – на онлайн-ресурсе Роспотребнадзора здоровое-питание.рф

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Фото: Depositphotos, Софья Сандурская/АГН «Москва»