5 напитков для бодрости в дальней дороге – разбор с экспертом

Монотонная езда притупляет внимание любого водителя. Мы выяснили, что нужно пить, чтобы энергии хватило даже на поездку от Севастополя до Камчатки. Спойлер: кофе за рулем – так себе идея.

Мы составили список из 5 популярных напитков, которые употребляют водители для того, чтобы не уснуть в долгой поездке, а затем вместе со специалистом Роспотребнадзора выяснили, в чем их вред и польза для организма. Результаты наверняка вас удивят.

Кофе

Энергия:

Польза:

Доступность покупки на трассе:

Пожалуй, первое, что приходит на ум, чтобы взбодриться. Из рубрики «очевидные факты»: в кофе содержится кофеин. Это психоактивное вещество заставляет сердце сокращаться чаще, приводя к сужению сосудов и повышению давления. За счет этого вы ощущаете прилив сил. Казалось бы, теперь можно проехать еще не одну сотню километров, но не все так однозначно. Может быть, вы слышали об «эффекте тридцатого километра»? Водителя, выпившего стаканчик кофе, спустя 25 минут (или примерно 30 км) начинает сильно клонить в сон. Все потому, что с первых глотков он оказывается под влиянием бодрящего кофеина. Но уже через полчаса в дело вступает теобромин – вещество с ровно противоположным действием.

Сократить теоброминовую стадию поможет обычная негазированная вода. Вот почему в некоторых заведениях ее подают вместе с чашечкой кофе. Но и она бесполезна, если выпитый вами кофе был растворимым. В нем практически нет кофеина, сплошной теобромин. Лучше пить кофе в зернах. А еще имейте в виду, что капучино, латте, раф и прочие кофейные напитки обладают расслабляющим эффектом, ведь в их составе есть молоко. После них будет сложно сосредоточиться за рулем.

Итого: классический способ взбодриться имеет весьма неприятный побочный эффект. Но уж если вы решили подзарядиться с помощью кофе, пейте зерновой без каких-то добавок.

Мнение эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Кофе нужно употреблять умеренно. Напиток оказывает возбуждающее действие на нервную систему, и человек чувствует себя бодрее. Однако не стоит им злоупотреблять. Нормальная суточная доза для здорового человека – 400 мг. Если ее постоянно превышать, развивается привыкание. Кроме того, появляются побочные эффекты: тревожность, бессонница, расстройство желудка, головокружение, раздражительность, упадок сил.

Чай

Энергия:

Польза:

Доступность покупки на трассе:

Кофе и чай являются самыми популярными напитками в России. Согласно данным исследования компании «СберМаркет», 64% россиян регулярно пьют кофейные напитки, в то время как чай предпочитают 54%. По своим тонизирующим и бодрящим свойствам чай нисколько не уступает кофе, зато его воздействие на организм гораздо мягче. Зарядиться энергией лучше всего помогает черный чай – в нем содержится кофеин, но без уже упомянутого выше теобромина. Небольшой лайфхак: чем горячее будет вода для заваривания, тем выше будет концентрация кофеина в чае. Хотите, чтобы напиток был максимально «заряженным»? – дайте ему как следует настояться, не менее 3-5 минут. Рекомендуемая норма употребления чая составляет 4-6 чашек в день при условии, что у вас нет проблем со здоровьем. Злоупотреблять травяным напитком не стоит, поскольку зависимостью от кофеина любители чая страдают не реже, чем кофеманы. Проявляется она головной болью, раздражительностью и учащенным сердцебиением, усмирить которые способна только очередная «доза».

Итого: полезный, доступный и более мягкий по сравнению с кофе способ взбодриться. Однако и здесь нужно чувство меры, чтобы не впасть в зависимость.

Энергетик

Энергия:

Польза:

Доступность покупки на трассе:

Еще один популярный способ проснуться, если начинаешь клевать носом за рулем. В составе энергетиков содержатся кофеин, сахар, таурин и различные добавки, «подстегивающие» нервную систему. За долгие годы маркетологи приучили нас к тому, что такие шипучки дарят бодрость и буквально окрыляют перед каким-то ответственным событием. На деле это всего лишь иллюзия: энергетики не заряжают нас энергией. Они подавляют чувство усталости, а это разные вещи. Благодаря химическим веществам в составе энергетиков мозг не получает сигнал об усталости своевременно. В итоге мы чувствуем себя бодрыми и полными сил, но лишь ненадолго – эффекта хватает максимум на час. Дальше может резко накатить усталость и сонливость, а это уже чревато ДТП. При регулярном использовании энергетиков «побочные эффекты» еще более печальны: нарушение работы сердца, депрессивное состояние, проблемы с ЖКТ, истощение нервной системы.

Кроме того, в энергетиках содержится много сахара. Если на чашку кофе обычно кладут одну-две ложки, то в энергетике их будет 7-14. Таким образом, при частом употреблении увеличивается риск развития ожирения и диабета, а также отмечается негативное влияние на зубную эмаль.

Итого: Как разовая мера энергетик – вещь допустимая, но лучше для коротких дистанций. А вот для дальних поездок водителям лучше выбрать другой способ проснуться.

Не стоит вводить употребление энергетиков в привычку – пожалейте организм.

Мнение эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Следует понимать, что такие напитки не дают энергию извне, они тратят внутренние ресурсы, поэтому, когда действие проходит, сил становится меньше.

Если вы не очень активно занимаетесь спортом и чувствуете, что с нагрузками организм может справиться самостоятельно, энергетики пить не стоит. Совсем без физнагрузок – тем более. Такое злоупотребление может привести к зависимости от возбуждающих веществ. Кроме того, могут возникнуть побочные эффекты: бессонница, повышенное артериальное давление, тревожность, тошнота и другие.

Комбуча

Энергия:

Польза:

Доступность покупки на трассе:

Шипучий ферментированный чай из нашего детства сегодня снова на пике популярности. Браво маркетологам, ведь обычный настой чайного гриба не может стоить 500 рублей. А вот цветастая бутылочка с корейскими буквами и надписью «Комбуча» – вполне. Стоит ли платить такие деньги или лучше сделать напиток самому, решать вам. Но он действительно полезен. В комбуче много витаминов группы В, антиоксидантов и пробиотиков. Кроме того, чайному грибу приписывают довольно мощный тонизирующий эффект, который достигается за счет содержания L-теанина. Эта аминокислота снижает воздействие стресса на организм, повышает концентрацию внимания и скорость мышления. В отличие от большинства бодрящих напитков комбуча не вызывает нервного перевозбуждения. Человек чувствует себя одновременно энергичным и спокойным.

Итого: полезный напиток, который тонизирует организм и не перегружает нервную систему. Однако цена в магазинах часто кусается – дешевле сделать самому.

Вода с лимоном

Энергия:

Польза:

Доступность покупки на трассе:

Вы знали, что двух столовых ложках лимонного сока содержится половина суточной потребности человека в витамине С, который укрепляет иммунитет, защищает организм от вирусов и бактерий и выводит токсины? А самый простой способ получить его – купить лимон и нарезать его дольками в стакан с водой. Благодаря содержанию в лимоне калия, прием лимонной воды способствует улучшению работы мозга и нормализует состояние центральной нервной системы. Так что кислая водичка является отличной альтернативой утреннему кофе. Специалисты рекомендуют пить воду с лимоном ежедневно, но не более 3 стаканов в сутки. Превышение нормы грозит истончением зубной эмали и проблемами с желудком. Чтобы минимизировать риски, желательно употреблять напиток через трубочку, а после споласкивать рот обычной водой. И не стоит забывать, что аскорбиновая кислота в лимоне обладает мочегонным эффектом, что может стать неприятным сюрпризом в дальней дороге.

Итого: настоящая витаминная бомба или самый легкий способ зарядиться энергией – кому как больше нравится. При соблюдении ряда мер предосторожности и организм «спасибо» скажет, и бюджет не пострадает.

Как лучше хранить напитки в дороге?

Умение правильно хранить напитки в дороге – полезный скил, который позволит не только держать любимый напиток всегда под рукой, но еще и прилично сэкономить. Достаточно вспомнить, сколько стоят тот же кофе или чай на придорожных заправках. Уж лучше один раз потратиться на качественную тару для хранения.

Помните, что пластиковые бутылки из-под воды – не лучший вариант для хранения напитков, так как они, как правило, быстро деформируются и пить из такой бутылки неудобно. Кроме того, жидкость в пластике в жаркий день быстро нагревается.

Для холодной воды вполне можно использовать алюминиевую емкость. Еще один вариант – фляги, мягкие или жесткие. Жесткие могут быть из пластика или металла. Если предпочитаете пластик, то лучше выбирать качественный. Такая фляга будет стоить дороже, зато прослужит дольше.

Для горячих напитков нужно выбирать термос с двойными стенками, между которыми в идеале вакуум, со стеклянной или стальной колбой. Стекло хорошо держит тепло, однако такие термосы очень хрупкие и могут разбиться в дороге. У стальной колбы чуть хуже теплосберегающие свойства, зато она более прочная.

А вот от керамической термокружки лучше сразу отказаться – в дороге такую емкость легко расколоть. Поэтому ее лучше оставить для использования в домашних условиях или в офисе.

Что точно не следует пить за рулем?

Какой напиток выбрать, чтобы зарядиться энергией, каждый решает сам. Многое зависит от ваших предпочтений и особенностей организма. Главное в погоне за бодростью помнить, что водитель – прежде всего человек, который управляет средством повышенной опасности, и ответственность на него возложена немаленькая. Так что перед употреблением напитка внимательно читайте состав на этикетке. Тогда в пути вас будут бодрить только натуральные компоненты и приятный вкус, а не встреча с инспекторами ГИБДД и предложение «дыхнуть в трубочку».

Мнение эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Перед тем как сесть за руль, не стоит в большом количестве пить напитки брожения. В них содержится небольшая доза этилового спирта, что может привести к росту промилле в крови. Среди таких напитков, например, квас, кумыс, кефир, айран. После их употребления нужно подождать около получаса, прежде чем отправиться в путь.

Также лучше не пить несвежие, слегка забродившие соки – они, помимо выделения этилового спирта, могут оказать и негативное воздействие на кишечник. И воздержитесь от употребления безалкогольного пива – все-так небольшое количество алкоголя в нем есть (примерно, как в квасе).

С осторожностью следует относиться к сиропам от кашля и спиртовым травяным настойкам. Обычно в них большое количество этилового спирта, и они влияют на скорость реакции.

Еще больше информации о здоровом питании – на онлайн-ресурсе Роспотребнадзора здоровое-питание.рф