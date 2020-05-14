7 признаков усталости и 8 способов взбодриться за рулем

По вине водителей, переоценивших свои силы и заснувших за рулем, происходит каждая пятая авария. Но при этом «сонные» ДТП — одни из самых тяжелых.

Водители иногда хвалятся друг перед другом «рекордами» длительных поездок. Один ехал с короткими остановками целый день, второй — чуть ли не сутки… На самом деле гордиться нечем, и такие рассказы говорят не об умелости водителя, а о его безответственности. По статистике, около 20% аварий с тяжелыми последствиями происходит из-за засыпания за рулем. Недаром медики совместно с ГИБДД иногда проводят акции по проверке водителей на усталость, призывая их не ставить опасные эксперименты на себе.

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Грузовой транспорт давно оборудуют тахографами, отмеряющими, сколько водитель может провести за рулем. Современные нормы — два раза по 4,5 часа с 45-минутным перерывом либо двумя перерывами на отдых, по 15 и 30 минут. Если на трассе нет места для стоянки и отдыха, то водитель имеет право находиться за рулем еще час сверх разрешенной нормы, при этом двигаться «с соблюдением необходимых мер предосторожности». За неделю водитель должен проводить за рулем не больше 56 часов, за две недели — не более 90 часов.

Новый 26-й раздел ПДД «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», действующий с прошлого года, практически копирует «Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки». То есть подобные нормы приняты и в Евросоюзе. А ведь, по статистке Ford, российские водители засыпают в полтора раза чаще европейских!

Заметьте, что это нормы для профессиональных водителей, а не любителей, определенные экспертами, в том числе медиками. За нарушение режима положен штраф от 1500 до 2 тысяч рублей по части 3 статьи 11.23 КоАП РФ. Обязать периодически отдыхать частников на легковушках пока никто не может, приходится просто взывать к здравому смыслу.

Как определить, что вам пора отдохнуть

Вам становится неудобно ехать, вы часто меняете позу. Вам или жарко, или холодно, несмотря на комфортную температуру в салоне. Не сразу понимаете, что вам говорит собеседник или вещает радио. Вы часто пропускаете неровности на дороге и не обращаете внимание на машины, выезжающие с примыкающих дорог. У вас «садится» зрение, вы с трудом «читаете» дорожные знаки и номера машин. В глазах может двоиться. Наконец, глаза просто слипаются и вы с трудом открываете их снова. Зеваете. Все протяжнее и протяжнее. «Клюете» носом, роняете голову.

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Может возникать даже такое опасное явление, как микросон длительностью в несколько секунд. Автомобиль на высокой скорости за это время пролетает несколько сотен метров. Хорошо, если по прямой и без других машин и пешеходов на дороге. А если трасса извилистая и загруженная? Валяющиеся по обочинам фуры — как правило, итоги такого микросна.

Как говорит сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, «сонные» ДТП — самые тяжелые, ведь водитель не пытается затормозить и уклониться от удара. Он даже не понимает, что засыпает.

Главный симптом микросна — провалы в памяти. Если вы видели перед собой заправку, например, а потом с удивлением обнаруживаете, что проехали ее — значит, вы спали, хотя ни вы, ни пассажиры этого не заметили. Срочно останавливайтесь и отдыхайте.

Кофе и энергетические напитки придают бодрости, но ненадолго. При сильной усталости — максимум на полчаса.

Водительские хитрости, как бороться с усталостью и сном за рулем

Привести спинку кресла в вертикальное положение. Пить воду, чтобы хотелось в туалет. Сделать громче музыку, попросить пассажира рассказывать анекдоты, петь, да погромче. Погрызть чипсы, сухарики, семечки, морковь. Пососать лимон. Пожевать жевательную резинку. Приоткрыть окно, чтобы в салоне было много свежего воздуха. Остановиться, выйти из машины и сделать зарядку. Поприседать, помахать руками, поделать наклоны, попрыгать, побегать и прочее.

Некоторые из этих способов взбодриться проверяли в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» около семи лет назад. Как говорят врачи, все это помогает, но ненадолго. После этого сон «накрывает» снова, еще тяжелее и внезапнее.

Особенно тяжело в темное время суток и в ненастную погоду. Ехать по длинной прямой ночью в снегопад — сущее мученье.

Лучший способ — самый простой

Пытка бессонницей считается одной из простейших, самых жестоких и эффективных. Мы все запрограммированы на сон, который «перезапускает» организм. Без привычки человек вряд ли перенесет даже пару суток бодрствования, а отсутствие сна в течение трех-четырех дней приведет к необратимым последствиям. Впрочем, такие случаи довольно редки.

Врачи единодушны: бороться со сном бесполезно и вредно для организма. Если чувствуете, что устали, засыпаете, нужно просто отдохнуть. Лучше всего поспать, и, конечно, не в машине. Для этого придуманы заведения типа придорожных мотелей. И спите как можно дольше, если не можете похвалиться сверхспособностями и тренированностью, как у Штирлица, которому хватало для отдыха двадцати минут. Вы же не персонаж, а реальный человек.

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