Проверка на алкоголь: хитрость, о которой молчит ГИБДД

Дыхнули вы в трубочку, результат вам не понравился... Ой, а можно еще раз? — Можно! Вообще, если проверка на месте оказалась не «в вашу пользу», вы имеете право требовать проверки в больнице. А там все может повернуться в другую сторону.

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Мы не призываем таким образом увиливать от наказания. Но ситуации бывают разные, и нет уверенности, что каждый инспектор в точности соблюдает процедуру освидетельствования.

К примеру, после трех тестов на опьянение один — в пределах нормы. Алкотестер инспектора показал 0,18 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, в больнице на освидетельствовании прибор показал 0,17 мг/л алкоголя, повторный замер через 15–20 минут — 0,14 мг/л. Все логично — с течением времени содержание алкоголя в крови уменьшается.

В качестве доказательной базы обязаны принять последний тест, минимальный показатель, потому что по закону любые неустранимые сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица. Потому и берется самый низкий результат исследования. То есть прав вас не лишат... сразу же — есть еще один нюанс.

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Раз уже вы попали на медосвидетельствование в стационар, кровь и мочу в обязательном порядке исследуют еще и на наличие наркотических препаратов. Этот анализ готовится около недели. Если с алкоголем все чисто, а запрещенные вещества даже в минимальном количестве в организме нашли, то на вас составят протокол по ч. 1 ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». По ней грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Состояние опьянения зафиксируют у того водителя, чья повторная «продувка» показала наличие алкоголя сверх допустимой нормы в 0,16 мг/л или были обнаружены наркотики в моче или крови. Если «запрещенных» веществ в организме водителя не обнаружено, то в акте медицинского освидетельствования будет отражено, что состояние опьянения не установлено.

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