Проверка на алкоголь: хитрость, о которой молчит ГИБДД

Мы не призываем таким образом увиливать от наказания. Но ситуации бывают разные, и нет уверенности, что каждый инспектор в точности соблюдает процедуру освидетельствования.
К примеру, после трех тестов на опьянение один — в пределах нормы. Алкотестер инспектора показал 0,18 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, в больнице на освидетельствовании прибор показал 0,17 мг/л алкоголя, повторный замер через 15–20 минут — 0,14 мг/л. Все логично — с течением времени содержание алкоголя в крови уменьшается.
В качестве доказательной базы обязаны принять последний тест, минимальный показатель, потому что по закону любые неустранимые сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица. Потому и берется самый низкий результат исследования. То есть прав вас не лишат... сразу же — есть еще один нюанс.
Раз уже вы попали на медосвидетельствование в стационар, кровь и мочу в обязательном порядке исследуют еще и на наличие наркотических препаратов. Этот анализ готовится около недели. Если с алкоголем все чисто, а запрещенные вещества даже в минимальном количестве в организме нашли, то на вас составят протокол по ч. 1 ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». По ней грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Состояние опьянения зафиксируют у того водителя, чья повторная «продувка» показала наличие алкоголя сверх допустимой нормы в 0,16 мг/л или были обнаружены наркотики в моче или крови. Если «запрещенных» веществ в организме водителя не обнаружено, то в акте медицинского освидетельствования будет отражено, что состояние опьянения не установлено.
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Встречи с инспектором ГИБДД могут многое поведать вам об изменениях в ПДД, рассказать, за что теперь можно лишиться прав или попасться на немалый штраф. Мы рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты — аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.