Возвращение «кролика» Volkswagen – что известно о новинке
Volkswagen намекает на таинственный автомобиль, который, по-видимому, будет представлен 3 сентября 2023 года – «Return of the Rabbit», обещают в компании (возвращение Кролика).
Бренд опубликовал в социальных сетях видео с белым кроликом. Пост сопровождался сообщением:
«Всем нравятся кошки. Нам они тоже нравятся. Но сегодня мы хотим почтить память кролика – и на то есть веские причины».
Также в Volkswagen рассказали, что «работают над очень особенным автомобилем», и скоро он будет представлен.
На ум приходят несколько вариантов. Например, недавно фотографы-шпионы сделали снимки горячего Golf R – тоже «особенный» автомобиль. Также Volkswagen обещал, что в 2024 году появится GTI 380.
Поэтому мы не удивимся, если новинкой окажется заряженный Volkswagen Golf.
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Фото: Isi Parente / Unsplash
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.