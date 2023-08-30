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Возвращение «кролика» Volkswagen – что известно о новинке

Volkswagen обещает выпустить «очень особенный автомобиль»

Volkswagen намекает на таинственный автомобиль, который, по-видимому, будет представлен 3 сентября 2023 года – «Return of the Rabbit», обещают в компании (возвращение Кролика).

Бренд опубликовал в социальных сетях видео с белым кроликом. Пост сопровождался сообщением:

«Всем нравятся кошки. Нам они тоже нравятся. Но сегодня мы хотим почтить память кролика – и на то есть веские причины».

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Также в Volkswagen рассказали, что «работают над очень особенным автомобилем», и скоро он будет представлен.

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На ум приходят несколько вариантов. Например, недавно фотографы-шпионы сделали снимки горячего Golf R – тоже «особенный» автомобиль. Также Volkswagen обещал, что в 2024 году появится GTI 380.

Поэтому мы не удивимся, если новинкой окажется заряженный Volkswagen Golf.

Фото: Isi Parente / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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