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Названы модели-рекордсмены по скрученному пробегу

Скрученный пробег имеют более 30% транспортных средств в России

Свежие статистические данные показывают, что более 32% всех машин со скрученным пробегом в России – это автомобили Lada: из зафиксированных в сегменте легковых авто более 6 млн фактов махинаций на долю продукции АВТОВАЗа приходится 1 959 043. На втором месте – Toyota (более 805 тысяч случаев или 13%), на третьем – Nissan (312 тысяч фактов и 5,2%).

В выборке по моделям третье и второе место по частоте случаев скручивания пробега занимают Lada Niva (ВАЗ-2121) и Toyota Corolla с минимальным разрывом друг от друга. А на первом месте с большим «преимуществом» находится ВАЗ-2107. Надо сказать, что топ-10 почти полностью состоит из продукции АВТОВАЗа, еще одним иномарочным «вкраплением» является только Ford Focus на седьмом месте.

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В общей сложности 30% всех транспортных средств в России (легковые автомобили, LCV, пикапы, грузовики, автобусы) имеют скрученный пробег. Из этого количества наибольшая доля в 70,5% (те самые «более 6 млн случаев» из начала заметки) приходится на легковые авто.

Среди регионов РФ по количеству махинаций с пробегом лидирует Краснодарский край (5,6% всех случаев), затем идут Москва и Московская область (5% и 4,4%), Ростовская область (4,3%) и Приморский край (3,8%).

Источник, фото: Автостат Инфо

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