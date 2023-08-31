В Москве приступили к обкатке МЦД-4

К запуску в сентябре 2023 года МЦД-4 практически все готово

Уже на этой неделе планируется начать обкатывать новый маршрут Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Калужский-Нижегородский». Протяженность самой длинной рельсовой артерии в Москве составит 86 км.

«С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха почти готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 доделываем новые станции Кутузовскую и Тестовскую, завершаем реконструкцию Поклонной», – рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Маршрут, который пройдет между городом Апрелевка и микрорайоном Железнодорожный города Балашихи Московской области, пересекая Москву, соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

Напомним, что в августе состоялся запуск МЦД-3, соединяющей Зеленоград с подмосковным Раменским.

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Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»