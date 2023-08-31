#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаТуристамКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сделать до осени – что советуют бывалые автолюбителиСделать до осени – что советуют бывалые автолюбители
Современный автовладелец редко обращает...
Список машин для параллельного импорта «оптимизируют»Список машин для параллельного импорта «оптимизируют»
Минпромторг допустил изменение перечня машин...
В Москве приступили к обкатке МЦД-4В Москве приступили к обкатке МЦД-4
К запуску в сентябре 2023 года МЦД-4...

В Москве приступили к обкатке МЦД-4

К запуску в сентябре 2023 года МЦД-4 практически все готово

Уже на этой неделе планируется начать обкатывать новый маршрут Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Калужский-Нижегородский». Протяженность самой длинной рельсовой артерии в Москве составит 86 км.

«С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха почти готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 доделываем новые станции Кутузовскую и Тестовскую, завершаем реконструкцию Поклонной», – рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

В России скоро появится новый скоростной электропоезд

МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Маршрут, который пройдет между городом Апрелевка и микрорайоном Железнодорожный города Балашихи Московской области, пересекая Москву, соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0