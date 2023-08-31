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Смотрите первый трейлер фильма «Феррари»

Фильм «Феррари» покажет всю жестокость автоспорта 1950-х годов

25 декабря 2023 года в прокат выйдет новый фильм Майкла Манна (он снял фильмы «Схватка» (1995), «Соучастник» (2004), «Джонни Д.» (2009)), посвященный автоспорту, а точнее – подготовке к гонкам Mille Miglia 1957 года.

Катрина получила название «Феррари», а главные роли в ней сыграли Адам Драйвер (Энцо Феррари) и Пенелопа Крус (Лаура Феррари).

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Судя по трейлеру, фильм сделан в духе фильма Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Монтаж ролика – драматический: напряжение в показываемых сценах постоянно нарастает, а в конце трейлера Энцо объясняет, что любой, кто садится в Ferrari, должен находиться в нем только для того, чтобы победить.

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Действие фильма разворачивается в 1957 году, когда над компанией нависла угроза банкротства. А самой компании всего 10 лет. Это отражается и на семейной жизни. Кроме того, Энцо и Лайра теряют любимого сына Дино. И вдруг выясняется, что у Энцо есть другой ребенок – от любовницы Лины Ларди (Шейлин Вудли).

Фильм основан на книге «Энцо Феррари – человек и машина», которую написал Брок Йейтс. Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале.

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Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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