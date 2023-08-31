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Власти готовят меры для стабилизации цен на топливо

Среди мер по стабилизации цен на топливо правительство пересмотрит график ремонта на НПЗ

Правительство принимает меры, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке. Они в последнее время растут, а из некоторых регионов сообщают о нехватке топлива на АЗС.

Уже в ближайшее время может быть составлен список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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По словам вице-премьера, нужно сделать все, чтобы избежать дефицита на бирже и обеспечить баланс спроса и предложения.

Среди других мер по стабилизации: увеличение нормативов минимальных поставок топлива на биржу и пересмотр графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

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Вице-премьер обещал, что эти меры рассмотрят буквально в ближайшее время, чтобы не допустить существенных колебаний цен на топливо в России. И заверил, что, в целом, сейчас дефицита предложения на внутреннем рынке нет, но нужно «обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке».

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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