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Власти ужесточат наказание для обочечников

Депутат Милонов призвал ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам

Значительно ужесточить наказание за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам призвал депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя начальника ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

В письме говорится, что каждый водитель сталкивается с ситуациями, когда приходится стоять в спровоцированных дорожных заторах, которые возникают из-за действий отдельных граждан, которые экономят секунды своего времени, пытаясь обогнать поток по обочине.

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Именно обочечники, по мнению депутата, являются «подлинными архитекторами длительных заторов и пробок».

Депутат требует ужесточить наказание для таких нарушителей, например, введя повышенный штраф или установив временный запрет на использование транспортного средства.

Напомним, сегодня штраф за езду по обочине, согласно ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, составляет всего 1,5 тыс. рублей.

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Источник: RT

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

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