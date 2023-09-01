В России откроется сеть автосалонов китайских электромобилей Li Auto

Компания Meilin Auto намерена начать продажи машин Li Auto в России через сеть шоурумов

Китайско-российская экспортная компания Meilin Auto объявила о намерении создать в России сеть автосалонов по продаже электромобилей бренда Li Auto (LiXiang). Первый центр планируется открыть в Сколково.

Компания также будет заниматься сервисной поддержкой автомобилей Li Auto. В частности, владельцам этих электрокаров будут доступны руководства пользователя на русском языке и сертифицированное сервисное обслуживание.

«В июле 2023 года в России было продано 200 автомобилей марки Li Auto. Именно для клиентов была разработана уникальная IT-платформа, которая привлекла внимание китайских инвесторов Это сделано для того, чтобы покупка и владение электромобилем из Китая перестали ассоциироваться с авантюрой», – отмечается в сообщении компании.

Компания Meilin Auto работает на российском рынке с прошлого года и предоставляет целый спектр транспортных средств линейки Li — One, L7, L8 и L9.

Ранее о намерении продавать в России автомобили Li Auto заявила компания «МБ Рус» (бывшая «Мерседес-Бенц Рус»).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto.ru

Фото: dongchedi.com