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За видеорегистраторы начали штрафовать

С 1 сентября водителей начали штрафовать за предметы на лобовом стекле

Гаджеты, украшения и игрушки на лобовом стекле теперь являются поводом для запрета эксплуатации автомобиля и штрафа.

Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

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Новые требования вступили в силу сегодня, 1 сентября 2023 года – запрещено вешать на лобовое стекло то, что может ограничивать обзор водителю. Это касается и покрытий, что исключает наклейки и пленки, независимо от степени их светопропускания.

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Под запрет не попали только зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, устройства для размораживания и осушения стекол (штатные подогревы стекла) и наносимые на стекло радиоантенны.

То есть, видеорегистраторы (если они не накладные на салонные зеркала заднего вида), крепления для смартфонов и навигаторов, игрушки возле стоек и на зеркалах заднего вида, солнцезащитные наклейки вверху стекла и даже транспондеры для оплаты проезда по дорогам теперь вне закона.

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Фото: Xingye Jiang / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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