Убегающий от полиции пьяный водитель выехал на встречку и столкнулся с автобусом (видео)

В Хакасии полиция стреляла, чтобы остановить пьяного водителя на 190 км/ч

В Абакане в дежурную часть УМВД поступило сообщение о движущемся по улице мира седане Mercedes-Benz S320, водитель которого ведет себя странно. Буквально через несколько минут полиция обнаружила машину на улице Дмитрова, но соглашаться на требование об остановке водитель не пожелал – и попытался скрыться.

«Выехав из города, правонарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, в котором пассажиров не было. От удара иномарку развернуло, и она, не останавливаясь, продолжила движение в обратном направлении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Улучив момент, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел из табельного оружия, а затем – по колесам беглого Мерседеса. Машина была остановлена, а водитель, оказавший сопротивление при задержании, обзавелся наручниками.

Медосвидетельствование подтвердило, что 32-летний житель Абакана находится под воздействием алкоголя. Характерно, что несмотря на свое состояние, он умудрился разгоняться до скоростей около 190 км/ч – такие цифры показали дорожные камеры...

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Источник: МВД МЕДИА

Фото: скриншот видео МВД Медиа