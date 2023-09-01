Volkswagen представил новый кроссовер Tanyue GTE
По случаю 5-й годовщины северокитайского предприятия FAW-Volkswagen компания выпустила кроссовер VW Tanyue GTE. Внешность модели был слегка изменена.
Автомобиль получил новую решетку радиатора и новые фары, а трапециевидные вентиляционные отверстия по бокам бампера стали больше.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4595, 1860 и 1664 мм, а колесная база достигает 2731 мм. Кроссовер немного меньше, чем Tiguan.
Tanyue GTE также получил новое оборудование. Например, фронтальную камеру, камеры в зеркалах заднего вида и 6 радаров в бамперах.
Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового турбомотора. На электротяге кроссовер может проехать до 46 километров, а расход топлива при низком заряде составляет 6,13 л на 100 км.
Стоит Volkswagen Tanyue GTE в Китае 242 900 юаней или 3,2 млн рублей.
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Фото: Autohome.com.cn
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