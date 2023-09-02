Lada Vesta NG добралась до Белоруссии: сколько она там стоит?

Lada Vesta NG появилась в продаже в Белоруссии и сразу стала популярной

Новое поколение Lada Vesta появилось в продаже у белорусских дилеров. Автомобиль предлагается только в комплектации Comfort и в белом цвете.

Lada Vesta NG

Vesta NG быстро завоевал благосклонность аудитории, несмотря на то, что продается дороже, чем в России, на целых 400 тысяч рублей. По данным портала «Лада.онлайн», в Белоруссии Vesta предлагается за 44 100 белорусских рублей (1 670 000 рублей или 14 000 долларов), в то время как в России рекомендованная цена такой же комплектации составляет 1 239 900 рублей.

Lada Vesta NG

На белорусском рынке в этом классе и ценовом сегменте практически нет конкурентов, за исключением Geely Emgrand белорусской сборки с подобным оснащением, которая предлагается за 49 200 белорусских рублей ($15 700).

Интерьер Lada Vesta NG

Источник: Лада.Онлайн

Фото: СОАО «Минск-Лада»