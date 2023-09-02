Lada Vesta NG добралась до Белоруссии: сколько она там стоит?
Новое поколение Lada Vesta появилось в продаже у белорусских дилеров. Автомобиль предлагается только в комплектации Comfort и в белом цвете.
Vesta NG быстро завоевал благосклонность аудитории, несмотря на то, что продается дороже, чем в России, на целых 400 тысяч рублей. По данным портала «Лада.онлайн», в Белоруссии Vesta предлагается за 44 100 белорусских рублей (1 670 000 рублей или 14 000 долларов), в то время как в России рекомендованная цена такой же комплектации составляет 1 239 900 рублей.
На белорусском рынке в этом классе и ценовом сегменте практически нет конкурентов, за исключением Geely Emgrand белорусской сборки с подобным оснащением, которая предлагается за 49 200 белорусских рублей ($15 700).
Источник: Лада.Онлайн
Фото: СОАО «Минск-Лада»
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