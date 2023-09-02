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КАМАЗ вывел на тесты огромного арктического монстра

КАМАЗ приступил к тестам грузовика, созданного специально для Крайнего Севера

КАМАЗ «Арктика» имеет ряд очень интересных особенностей. Основной из них, конечно же, являются огромные колеса шириной 1 метр, обутые в шины низкого давления. Помимо этого, грузовик имеет шарнирно-сочлененную раму, которая позволяет поворачивать не только колесами, но и всем корпусом машины, делая ее более маневренной.

КАМАЗ «Арктика»
КАМАЗ «Арктика»

«Арктика» будет предлагаться в двух исполнениях: с колесной формулой 6х6 и 8х8. Самая крупная – 12 м в длину, 2,53 м в ширину и 4 м в высоту, а клиренс составляет почти 0,7 м.

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Силовых установок также две: V8 и рядная «шестерка». Оба мотора будут работать в паре с автоматической коробкой передач. В базовое оснащение войдет кран-манипулятор, без которого невозможны погрузочно-разгрузочные работы и даже замена колеса.

Источник: Автоновости дня

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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