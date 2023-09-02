Представлен самый мощный Porsche Cayenne

Компания Porsche представила самый мощный Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Под капотом нового E-Hybrid находится 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность до 591 л. с. Общая мощность системы может быть увеличена до 729 л. с. благодаря электродвигателю мощностью 174 л. с. Автомобиль разгоняется до 96 км/ч всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 295 километров в час.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Одним из главных преимуществ этой модели является наличие аккумуляторной батареи емкостью 25,9 кВт·ч. Зарядить аккумулятор до 100% можно за 2,5 часа.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Porsche оснащен адаптивной пневматической подвеской с двухкамерной двухклапанной технологией, которая входит в стандартную комплектацию. Также в стандартную комплектацию входит Porsche Torque Vectoring Plus, а опционально доступны Porsche Dynamic Chassis Control и управление задней осью.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Внешне Cayenne Turbo E-Hybrid отличается увеличенными воздухозаборниками, окрашенными колесными арками и нижней частью задней панели в цвет кузова. Красные тормозные суппорты и два сдвоенных патрубка выхлопной системы завершают внешний облик E-Hybrid. Спортивная направленность подчеркнута обивкой потолка Race-Tex, спортивным рулевым колесом GT с подогревом, алюминиевыми дверьми и отделкой приборной панели.

Салон Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Стоимость автомобиля будет начинаться от 148 550 долларов.



Источник: Motor1

Фото: Porsche