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За отсутствие аптечки перестанут штрафовать

1 сентября вступили в силу изменения, смягчающие ответственность по ряду нарушений

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, которым внесены изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».

Аптечка
Аптечка

При разработке проекта были учтены предложения специалистов в сфере транспорта и представителей бизнеса этой сферы. Изменения направлены на уточнение требований и на исключение несоответствий и противоречий при толковании правил. Также изменения призваны накладывать санкции только на те нарушения, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения.

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Автомобилисты, внимание: новые штрафы с 1 сентября!

Таким образом, ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из перечня наказуемых неисправностей. С 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства, наложения ограничений на регистрационные действия и привлечения водителя к административной ответственности.

Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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