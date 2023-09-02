За отсутствие аптечки перестанут штрафовать

1 сентября вступили в силу изменения, смягчающие ответственность по ряду нарушений

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, которым внесены изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».

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При разработке проекта были учтены предложения специалистов в сфере транспорта и представителей бизнеса этой сферы. Изменения направлены на уточнение требований и на исключение несоответствий и противоречий при толковании правил. Также изменения призваны накладывать санкции только на те нарушения, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения.

Таким образом, ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из перечня наказуемых неисправностей. С 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства, наложения ограничений на регистрационные действия и привлечения водителя к административной ответственности.

Источник: МВД Медиа

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