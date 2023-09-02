Можно ли ездить на автомобиле с запретом эксплуатации

МВД разъяснило, что представляет собой запрет эксплуатации автомобиля

Существует Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Если в автомобиле есть хоть одна неисправность из списка, инспектор в праве запретить эксплуатацию неисправного транспортного средства.

Инспектор ГИБДД

Однако запрет эксплуатации не подразумевает незамедлительную остановку движения и вызов эвакуатора. Согласно пункту 2.3.1 ПДД при возникновении неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля, водитель может устранить их самостоятельно на месте. Если это невозможно, он может проследовать к ближайшей СТО на низкой скорости и с соблюдением мер предосторожности.

Исключением являются серьезные неисправности, такие как неисправная тормозная система или рулевое управление, неисправное сцепное устройство, неработающие фары и задние фонари в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В этих случаях использование транспортного средства строго запрещено.

Источник: МВД Медиа

Фото: За рулем