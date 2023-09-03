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Volkswagen снимает с производства Golf GTI с МКП

Компания Volkswagen представила Golf GTI 380 2024 модельного года

Volkswagen Golf GTI 380 2024 оснащен 19-дюймовыми глянцевыми черными дисками из алюминиевого сплава. Крыша и корпуса зеркал окрашены в глянцевый черный цвет. Кузов может быть окрашен в эксклюзивный графитовый серый металлик или множество особых цветов на выбор, таких как Atlantic Blue Metallic, Deep Black Pearl, Kings Red etallic, Moonstone Grey, Opal White Pearl и Reflex Silver Metallic.

Volkswagen Golf GTI 380 2024
Volkswagen Golf GTI 380 2024

В комплектациях GTI S и GTI SE в стандартной комплектации предлагаются классические тканевые сиденья Scalepaper Plaid. Кожаные сиденья Vienna можно увидеть в комплектации Autobahn и доступны дополнительно для SE.

Интерьер Volkswagen Golf GTI 380 2024
Интерьер Volkswagen Golf GTI 380 2024
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Возвращение «кролика» Volkswagen – что известно о новинке

Под капотом Volkswagen Golf GTI 380 2024 находится мощный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель модели EA888 с турбонаддувом. Этот двигатель развивает мощность в 241 л. с.

Volkswagen Golf GTI 380 S 2024 года будет доступен по цене от 32 485 долларов. Версия SE будет стоить 37 285 долларов, а топовая версия Autobahn будет предлагаться по цене 40 625 долларов.

Интерьер Volkswagen Golf GTI 380 2024
Интерьер Volkswagen Golf GTI 380 2024

Источник: Motor1

Фото: Volkswagen

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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