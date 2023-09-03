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Dongfeng Rich 7Dongfeng Rich 7: качественная альтернатива Nissan Navara по доступной цене
В России продают Dongfeng Rich 7, выпускаемый...
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Dongfeng Rich 7: качественная альтернатива Nissan Navara по доступной цене

В России продают Dongfeng Rich 7, выпускаемый на одном конвейере с Nissan Navara

Dongfeng Rich 7 оснащен 166-сильным турбированным дизельным двигателем объемом 2,3 литра, который работает в связке с семиступенчатым автоматическим трансмиссией и жестко подключаемым полным приводом.

Dongfeng Rich 7
Dongfeng Rich 7
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Салон автомобиля отделан искусственной кожей, а кожаный руль и подогреваемые сиденья добавляют ощущение роскоши. Камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, люк, датчики давления в шинах и различные системы безопасности гарантируют безопасность и удобство во время поездок. Одним из ярких элементов салона является большой мультимедийный экран, окруженный фактурным пластиком и мягкими деталями.

Салон Dongfeng Rich 7
Салон Dongfeng Rich 7

Dongfeng Rich 7 2023 года предлагается официальным дилером по цене 4 990 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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