Названы самые популярные мотоциклы в России

«Автостат» подсчитал количество мотоциклов в России и назвал самые популярные

Согласно данным экспертов агентства «Автостат», в стране зарегистрировано более 2 миллионов мотоциклов.

Интересно отметить, что наибольшую долю в этом рынке занимает марка «ИЖ». Около 30% всех зарегистрированных мотоциклов в России относятся к этой марке, что составляет примерно 600 тысяч экземпляров.

Второе место занимают мотоциклы «Урал» с 277 тысячами единиц, что составляет около 13% от общего числа. Замыкает тройку лидеров продукция Завода имени Дегтярёва («ЗиД») с результатом 192 тысячи мотоциклов.

Байкер-трюкач

Однако, не стоит забывать и о других популярных моделях. В первую пятёрку также входят мотоциклы белорусского бренда «Минск» (141 тысяча штук) и чешского «Jawa» (129 тысяч штук).

Самой популярной моделью стала «ИЖ Юпитер» с результатом 391 тысяча единиц. Следом за ней идут «ЗиД Восход» и «ИЖ Планета» с результатами в 186 тысяч и 175 тысяч штук соответственно. Не отстают и другие модели, такие как «Урал 8.103» (163 тысячи штук), «Тула» (128 тысяч штук) и «Jawa 350» (103 тысячи штук).

Рынок мотоциклов в России продолжает расти, а разнообразие моделей и марок позволяет каждому найти идеальный вариант для своих потребностей и предпочтений.

Источник: Автостат

Фото: Unsplash