Редкий «Гелендваген» собирается установить ценовой рекорд

Уникальный Mercedes-Benz AMG G63 6х6 выставлен на аукцион и растет в цене

Mercedes-Benz AMG G63 6х6 выставлен на аукцион Bring A Trailer, и уже сейчас предложенная цена составляет 675 000 долларов.

Эксперты уверены, что этот автомобиль может установить новый ценовой рекорд, который превысит отметку в 901 337 долларов, установленную в конце 2020 года.

Mercedes-Benz AMG G63 6х6

Mercedes-Benz AMG G63 6х6 производился в период с 2013 по 2015 год. Всего было произведено около 100 таких машин, и каждая из них является настоящим произведением искусства. Данный экземпляр, выпущенный в 2014 году, имеет всего 11 тысяч километров пробега.

AMG G63 6х6 оснащен мощным 5,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 536 л. с. Благодаря семиступенчатой автоматической коробке передач и паре карданных валов, 30% мощности передается на передние колеса, 40% на средние колеса, а остальные 30% на задние колеса.

Автомобиль также оснащен пятью различными дифференциалами с электронной блокировкой, что позволяет водителю заблокировать все шесть колес.

Источник, фото: Bring A Trailer