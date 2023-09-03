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Редкий «Гелендваген» собирается установить ценовой рекорд

Уникальный Mercedes-Benz AMG G63 6х6 выставлен на аукцион и растет в цене

Mercedes-Benz AMG G63 6х6 выставлен на аукцион Bring A Trailer, и уже сейчас предложенная цена составляет 675 000 долларов.

Эксперты уверены, что этот автомобиль может установить новый ценовой рекорд, который превысит отметку в 901 337 долларов, установленную в конце 2020 года.

Mercedes-Benz AMG G63 6х6
Mercedes-Benz AMG G63 6х6
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Легендарный «Гелендваген» сохранит бензиновую версию

Mercedes-Benz AMG G63 6х6 производился в период с 2013 по 2015 год. Всего было произведено около 100 таких машин, и каждая из них является настоящим произведением искусства. Данный экземпляр, выпущенный в 2014 году, имеет всего 11 тысяч километров пробега.

AMG G63 6х6 оснащен мощным 5,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 536 л. с. Благодаря семиступенчатой автоматической коробке передач и паре карданных валов, 30% мощности передается на передние колеса, 40% на средние колеса, а остальные 30% на задние колеса.

Автомобиль также оснащен пятью различными дифференциалами с электронной блокировкой, что позволяет водителю заблокировать все шесть колес.

Источник, фото: Bring A Trailer

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2