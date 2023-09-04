В России на 7–20% выросли цены на автозапчасти

Запчасти подорожали, но темпы роста цен в 2023 году замедлились

Цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах в этом году увеличились от 7 до 20%, выяснили эксперты Авито.Авто и портала «Дром».

На 17–20% выросла средняя стоимость деталей на легковые и легкие коммерческие автомобили с начала года, отмечают в «Дроме». Там рассчитали рост цен для наиболее популярных категорий запчастей, входящих в нижний и средний ценовой сегменты.

В Авито.Авто отмечают, что на 6% выросли цены на кузовные детали и на 7% подорожали масла и автохимия.

При этом дефицита запчастей в России не наблюдается. Правда, могут возникнуть сложности с поиском отдельных малораспространенных автокомпонентов. Например, в дефиците могут оказаться детали для подержанных двигателей и блоки управления к ним.

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Источник: «Ведомости»

Фото: «За рулем», Depositphotos