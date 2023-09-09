Краш-тесты машин из пластилина – залипательные видео

Парень разбивает копии машин из пластилина – больно смотреть

А вы бы разбили модель ручной работы, на создание которой у вас ушло более 52 часов? Но ради просмотров чего только не сделаешь.

В мире есть немало людей, увлеченных масштабными моделями. А что, если им устраивать краш-тесты? Модели из стали для этого слишком прочные. Но вот пластилин – очень даже годится.

Фишка видео в том, что сначала показывается процесс создания модели, которая делается с вниманием к мельчайшим деталям. А потом – шмяк, и тоталь.

Канал называется Clay_Cars_Creator, и у него 12,4 тысячи подписчиков – не так уж много, но это пока. Каналу всего пара лет.

Глина и пластилин используются при разработке серийных автомобилей – это отличный материал для дизайна. Он также используется на курсах автомобильного дизайна, где студенты создают масштабные модели. Однако каждый, кто пробовал лепить (а это все без исключения), знает, как трудно воспроизвести линии и изгибы автомобиля. Особенно без соответствующей подготовки.

На канале вы увидите рождение и смерть моделей Toyota AE86, разных BMW, Tesla Cybertruck и даже фургона GAZelle Next, на создание которой у мастера ушло 52 часа. Эта модель очень детализирована, вплоть до салона, моторного отсека и днища.

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Фото, видео: YouTube