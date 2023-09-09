#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

Краш-тесты машин из пластилина – залипательные видео

Парень разбивает копии машин из пластилина – больно смотреть

А вы бы разбили модель ручной работы, на создание которой у вас ушло более 52 часов? Но ради просмотров чего только не сделаешь.

В мире есть немало людей, увлеченных масштабными моделями. А что, если им устраивать краш-тесты? Модели из стали для этого слишком прочные. Но вот пластилин – очень даже годится.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Фишка видео в том, что сначала показывается процесс создания модели, которая делается с вниманием к мельчайшим деталям. А потом – шмяк, и тоталь.

Канал называется Clay_Cars_Creator, и у него 12,4 тысячи подписчиков – не так уж много, но это пока. Каналу всего пара лет.

Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway - что выбрать?

Глина и пластилин используются при разработке серийных автомобилей – это отличный материал для дизайна. Он также используется на курсах автомобильного дизайна, где студенты создают масштабные модели. Однако каждый, кто пробовал лепить (а это все без исключения), знает, как трудно воспроизвести линии и изгибы автомобиля. Особенно без соответствующей подготовки.

На канале вы увидите рождение и смерть моделей Toyota AE86, разных BMW, Tesla Cybertruck и даже фургона GAZelle Next, на создание которой у мастера ушло 52 часа. Эта модель очень детализирована, вплоть до салона, моторного отсека и днища.

Фото, видео: YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 191
Поделиться:
Оцените материал:
0