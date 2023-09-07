#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Grand KangooВместо Espace: представлен Renault Grand Kangoo
Компания Renault представила минивэн Grand...
Возмещение ущерба 2023 – ремонт или все-таки деньги?Возмещение ущерба 2023 – ремонт или все-таки деньги?
Оба варианта возмещения ущерба по ОСАГО...
Не ведитесь на эту схему: фантастические скидки на топливоНе ведитесь на эту схему: фантастические скидки на топливо
Злоумышленники выманивают деньги, предлагая...

Вместо Espace: представлен Renault Grand Kangoo

Компания Renault представила минивэн Grand Kangoo

На смену прежним Grand Scenic и Espace приходит новый минивэн от Renault – на выставке IAA Mobility в Мюнхене дебютировал Grand Kangoo. В основе – легковая платформа CMF-C/D, обещающая неплохой комфорт и наличие всех современных технологий в 7-местном салоне – только электронных помощников заявлено 14 штук.

Удлиненная версия 5-местного переднеприводного «каблучка» Kangoo третьего поколения получилась интересная. Колесная база Grand Kangoo составляет 3100 мм (против 2716 мм), а габаритная длина – 4910 мм (против 4486 мм). Сдвижные двери тоже стали шире – на 180 мм, до 830 мм. Второй ряд – это три кресла, третий – еще два, и на всех есть крепления Isofix.

Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»

При сложении переднего сиденья можно перевозить длинномеры до 3,11 м. Объем багажника составляет 500 л, но если снять второй и третий ряды, получится 3750 л. Ниши и карманы в салоне имеют общий объем 58 л.

Силовые агрегаты

  • 1.3 турбо (130 л.с., 240 Нм) с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым роботом
  • 1.5 турбодизель (95 л.с., 260 Нм) с 6-ступенчатой МКП
  • электромотор (122 л.с., 245 Нм) с батареей 45 кВт·ч; запас хода 265 км.
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo

Производить модель будут вместе с остальными Kangoo на заводе во французском Мобеже. Старт продаж в Европе запланирован на конец 2023 года, поставки в автосалоны – на начало 2024-го.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Renault

Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo
Renault Grand Kangoo

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Kangoo

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв