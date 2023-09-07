Вместо Espace: представлен Renault Grand Kangoo

Компания Renault представила минивэн Grand Kangoo

На смену прежним Grand Scenic и Espace приходит новый минивэн от Renault – на выставке IAA Mobility в Мюнхене дебютировал Grand Kangoo. В основе – легковая платформа CMF-C/D, обещающая неплохой комфорт и наличие всех современных технологий в 7-местном салоне – только электронных помощников заявлено 14 штук.

Удлиненная версия 5-местного переднеприводного «каблучка» Kangoo третьего поколения получилась интересная. Колесная база Grand Kangoo составляет 3100 мм (против 2716 мм), а габаритная длина – 4910 мм (против 4486 мм). Сдвижные двери тоже стали шире – на 180 мм, до 830 мм. Второй ряд – это три кресла, третий – еще два, и на всех есть крепления Isofix.

Renault Grand Kangoo

При сложении переднего сиденья можно перевозить длинномеры до 3,11 м. Объем багажника составляет 500 л, но если снять второй и третий ряды, получится 3750 л. Ниши и карманы в салоне имеют общий объем 58 л.

Силовые агрегаты

1.3 турбо (130 л.с., 240 Нм) с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым роботом

1.5 турбодизель (95 л.с., 260 Нм) с 6-ступенчатой МКП

электромотор (122 л.с., 245 Нм) с батареей 45 кВт·ч; запас хода 265 км.

Renault Grand Kangoo

Renault Grand Kangoo Renault Grand Kangoo

Производить модель будут вместе с остальными Kangoo на заводе во французском Мобеже. Старт продаж в Европе запланирован на конец 2023 года, поставки в автосалоны – на начало 2024-го.

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Фото: Renault