Покупаешь «электричку»? Узнай, когда она на самом деле разрядится!
Интерес к электромобилям в РФ растет: за первое полугодие 2023 года обладателями «электричек» стали 4455 россиян, на 244% больше, чем годом ранее. Тоже присматриваетесь к электромобилю? Тогда у нас есть для вас важная информация.
Не секрет, что заявленный производителем запас хода почти нереально получить в действительности. «За рулем» со ссылкой на эксперта компании China Car Club опубликовал простую формулу, позволяющую приблизительно выявить реальный пробег того или иного электромобиля на одной зарядке.
Исходя из собственного опыта, специалисты компании рассчитывают более-менее похожий на правду показатель запаса хода как 65% от значения «по паспорту». Получается интересная (и, кажется, реалистичная) картина. Можно приблизительно прикинуть, на что рассчитывать, купив электромобиль.
Паспортный и расчетный запасы хода разных электромобилей
- Хэтчбек BYD D1 – 418 и 271 км
- Седан Evolute i-Pro – 433 и 273 км
- Кроссовер Москвич 3е – 410 и 267 км
- Спорткар Zeekr 001 – 536 и 348 км
Авторы методики оговариваются, что 65% – величина условная, для среднестатистической поездки при температуре +15 °C. Вспомним и еще одно обстоятельство: если электромобиль подержанный, батарея тоже не в идеале. За 8-10 лет от первоначальной ее емкости останется только 70%.
Да и вообще на расход аккумулятора «электрички» влияет множество факторов. Каких? Рассматриваем в отдельной статье!
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Фото: Depositphotos
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