Покупаешь «электричку»? Узнай, когда она на самом деле разрядится!

China Car Club: формула для подсчета реального запаса хода электромобиля

Интерес к электромобилям в РФ растет: за первое полугодие 2023 года обладателями «электричек» стали 4455 россиян, на 244% больше, чем годом ранее. Тоже присматриваетесь к электромобилю? Тогда у нас есть для вас важная информация.

Не секрет, что заявленный производителем запас хода почти нереально получить в действительности. «За рулем» со ссылкой на эксперта компании China Car Club опубликовал простую формулу, позволяющую приблизительно выявить реальный пробег того или иного электромобиля на одной зарядке.

Исходя из собственного опыта, специалисты компании рассчитывают более-менее похожий на правду показатель запаса хода как 65% от значения «по паспорту». Получается интересная (и, кажется, реалистичная) картина. Можно приблизительно прикинуть, на что рассчитывать, купив электромобиль.

Паспортный и расчетный запасы хода разных электромобилей

Хэтчбек BYD D1 – 418 и 271 км

– 418 и Седан Evolute i-Pro – 433 и 273 км

– 433 и Кроссовер Москвич 3е – 410 и 267 км

– 410 и Спорткар Zeekr 001 – 536 и 348 км

Авторы методики оговариваются, что 65% – величина условная, для среднестатистической поездки при температуре +15 °C. Вспомним и еще одно обстоятельство: если электромобиль подержанный, батарея тоже не в идеале. За 8-10 лет от первоначальной ее емкости останется только 70%.

Да и вообще на расход аккумулятора «электрички» влияет множество факторов. Каких? Рассматриваем в отдельной статье!

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Depositphotos