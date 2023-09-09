Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024: по бездорожью с комфортом

Mercedes-Benz представил универсал повышенной проходимости E-Class All-Terrain

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 помимо высокой посадки получил ряд особенностей в дизайне в виде новой решетки радиатора и обновленной нижней панели. Колесные арки окрашены в темно-серый цвет, как у многих кросс-версий. В стандартной комплектации автомобиля установлены 18-дюймовые колеса, но также на выбор доступны 19- и 20-дюймовые колеса.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

Объем грузового отсека составляет 0,6 кубометра, но при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1,8.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

All-Terrain будет выпускаться в виде мягкого гибрида E 450 4Matic с 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 375 л. с. Универсал способен разгоняться до 96 км/ч примерно за 4,6 секунды.

Базовая версия E-Class All-Terrain оснащена однокамерной пневматической подвеской Airmatic с плавной регулировкой демпфирования. Изменение настроек позволяет снизить клиренс на 15 мм при скорости от 120 км/ч.

Интерьер Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

All-Terrain также оснащен информационно-развлекательным дисплеем Mercedes MBUX Superscreen. Новинка появится в США в 2024 году.

Источник: Motor1

Фото: Mercedes-Benz