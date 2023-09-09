Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024: по бездорожью с комфортом
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 помимо высокой посадки получил ряд особенностей в дизайне в виде новой решетки радиатора и обновленной нижней панели. Колесные арки окрашены в темно-серый цвет, как у многих кросс-версий. В стандартной комплектации автомобиля установлены 18-дюймовые колеса, но также на выбор доступны 19- и 20-дюймовые колеса.
Объем грузового отсека составляет 0,6 кубометра, но при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1,8.
All-Terrain будет выпускаться в виде мягкого гибрида E 450 4Matic с 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 375 л. с. Универсал способен разгоняться до 96 км/ч примерно за 4,6 секунды.
Базовая версия E-Class All-Terrain оснащена однокамерной пневматической подвеской Airmatic с плавной регулировкой демпфирования. Изменение настроек позволяет снизить клиренс на 15 мм при скорости от 120 км/ч.
All-Terrain также оснащен информационно-развлекательным дисплеем Mercedes MBUX Superscreen. Новинка появится в США в 2024 году.
Источник: Motor1
Фото: Mercedes-Benz
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Не найдено
Е400 купе