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Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024: по бездорожью с комфортом

Mercedes-Benz представил универсал повышенной проходимости E-Class All-Terrain

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 помимо высокой посадки получил ряд особенностей в дизайне в виде новой решетки радиатора и обновленной нижней панели. Колесные арки окрашены в темно-серый цвет, как у многих кросс-версий. В стандартной комплектации автомобиля установлены 18-дюймовые колеса, но также на выбор доступны 19- и 20-дюймовые колеса.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

Объем грузового отсека составляет 0,6 кубометра, но при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1,8.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
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Всё сама! Мерседес внедряет функцию автоматического обгона

All-Terrain будет выпускаться в виде мягкого гибрида E 450 4Matic с 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 375 л. с. Универсал способен разгоняться до 96 км/ч примерно за 4,6 секунды.

Базовая версия E-Class All-Terrain оснащена однокамерной пневматической подвеской Airmatic с плавной регулировкой демпфирования. Изменение настроек позволяет снизить клиренс на 15 мм при скорости от 120 км/ч.

Интерьер Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
Интерьер Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

All-Terrain также оснащен информационно-развлекательным дисплеем Mercedes MBUX Superscreen. Новинка появится в США в 2024 году.

Источник: Motor1

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024
Интерьер Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

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