Нужна ли новая программа утилизации? Вот что думают российские водители

14% водителей не верят в новую программу утилизации автомобилей

В 2026 году в России может возобновиться программа утилизации – такой ориентировочный срок определили Торгово-промышленная палата с Минпромторгом. Напомним, программа работала в 2010-2011 годах, затем была возоблена в 2014-м и продлена на 2015-й.

Изначально за сдачу легковой машины старше 10 лет владельцы получали скидку в 50 тысяч рублей при покупке нового авто. В новой редакции сумма компенсации может составить 150-250 тысяч рублей.

Мы задали подписчикам «За рулем» в Viber вопрос, хотят ли они возобновления госпрограммы утилизации на таких условиях. И 14% из 2,8 тысячи респондентов ответили, что вообще не верят в подобные программы.

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Группа в 39% наших подписчиков уверена, что программу однозначно стоит возобновить, ведь это реальное подспорье людям и инструмент обновления автопарка страны. А самая большая часть участников опроса (47%) считает, что идея хорошая, но компенсация должна быть более существенной.

14% водителей не верят в новую программу утилизации автомобилей

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Фото: DPA/TASS