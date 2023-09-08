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Нужна ли новая программа утилизации? Вот что думают российские водители

14% водителей не верят в новую программу утилизации автомобилей

В 2026 году в России может возобновиться программа утилизации – такой ориентировочный срок определили Торгово-промышленная палата с Минпромторгом. Напомним, программа работала в 2010-2011 годах, затем была возоблена в 2014-м и продлена на 2015-й.

Изначально за сдачу легковой машины старше 10 лет владельцы получали скидку в 50 тысяч рублей при покупке нового авто. В новой редакции сумма компенсации может составить 150-250 тысяч рублей.

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Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Мы задали подписчикам «За рулем» в Viber вопрос, хотят ли они возобновления госпрограммы утилизации на таких условиях. И 14% из 2,8 тысячи респондентов ответили, что вообще не верят в подобные программы.

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Группа в 39% наших подписчиков уверена, что программу однозначно стоит возобновить, ведь это реальное подспорье людям и инструмент обновления автопарка страны. А самая большая часть участников опроса (47%) считает, что идея хорошая, но компенсация должна быть более существенной.

14% водителей не верят в новую программу утилизации автомобилей
14% водителей не верят в новую программу утилизации автомобилей
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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Фото: DPA/TASS

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За РулемИннокентий Кишкурно
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