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В Москве тестируют первые мощные зарядные станции

В Москве появится 40 электрозарядок повышенной мощности

Зарядить электромобиль в Москве теперь можно будет еще быстрее. Как сообщили в столичном Дептрансе, запущены первые зарядные станции повышенной мощности. Проект реализуется совместно с Росатомом.

Мощность новых станций «Энергия Москвы» составляет 60 киловатт. Подзарядка авто займет около 30 минут.

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«Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее. Сегодня в столице установлено около 220 городских зарядных станций проекта "Энергия Москвы"», – сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые две станции – на улицах Пришвина, д. 13 и 2-я Квесисская, д. 11 – начали работать в тестовом режиме, они уже появились в приложении «Московский транспорт». Еще 38 новых зарядных станций начнут работать в ближайшее время.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad, Антон Кардашов/АГН «Москва»

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