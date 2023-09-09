Названы самые востребованные б/у иномарки

Toyota, Kia и Hyundai стали самыми популярными марками вторичного авторынка

По данным исследования «Авито Авто», спрос на подержанные автомобили зарубежных производителей на вторичном рынке продолжает расти. Летом 2023 года данный сегмент вырос на 14,8%.

Volkswagen Arteon

Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan стали самыми популярными предложениями на рынке.

Одной из ключевых причин такого роста спроса является доступная цена иномарок. В России средняя стоимость подержанных иностранных автомобилей составила 1,2 миллиона рублей. Доля зарубежных машин на рынке подержанных автомобилей составила 74,2%, превышая показатели прошлого года.

Еще одним фактором, способствующим удовлетворению спроса на зарубежные автомобили, является возможность их ввоза из-за рубежа. По данным экспертов «Авито Авто», предложение подержанных иномарок из-за рубежа на платформе в июле 2023 года увеличилось на 181,1%, а спрос — на 81,2% по сравнению с прошлым годом.

Также стоит отметить, что рейтинг самых предлагаемых брендов и моделей остался неизменным по сравнению с прошлым годом.

Источник: Российская газета