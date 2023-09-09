Названы самые востребованные б/у иномарки
По данным исследования «Авито Авто», спрос на подержанные автомобили зарубежных производителей на вторичном рынке продолжает расти. Летом 2023 года данный сегмент вырос на 14,8%.
Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan стали самыми популярными предложениями на рынке.
Одной из ключевых причин такого роста спроса является доступная цена иномарок. В России средняя стоимость подержанных иностранных автомобилей составила 1,2 миллиона рублей. Доля зарубежных машин на рынке подержанных автомобилей составила 74,2%, превышая показатели прошлого года.
Еще одним фактором, способствующим удовлетворению спроса на зарубежные автомобили, является возможность их ввоза из-за рубежа. По данным экспертов «Авито Авто», предложение подержанных иномарок из-за рубежа на платформе в июле 2023 года увеличилось на 181,1%, а спрос — на 81,2% по сравнению с прошлым годом.
Также стоит отметить, что рейтинг самых предлагаемых брендов и моделей остался неизменным по сравнению с прошлым годом.
Источник: Российская газета
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