В России построили BMW 3-й серии, не имеющую аналогов в мире

Уникальный спорткар для дрифта на базе BMW 3 Series развивает до 1500 л. с.

Этот автомобиль выступает на Гран-при Российской дрифт-серии под управлением пилота Бориса Абрамова из команды Star pёr stars aimol.

Основой является мотор на базе Small Block LS7 с доработками: алюминиевый блок Dart Eliminator с коленвалом Callies, поршни и шатуны CP-Carillo, головка блока цилиндров от Frankenstein Thompson Edition и титановая выхлопная система.

BMW 3 Series

Автомобиль способен развивать до 1500 л. с. благодаря 4-литровому компрессору Whipple Supercharger 4.0.

Гоночный автомобиль использует схему transaxle, при которой коробка передач вместе с главной парой установлена на задней оси, что позволяет добиться хорошей развесовки и снизить нагрузку на переднюю ось. Такое же решение применено в Chevrolet Corvette и российском гиперкаре Flanker F.

Кузов BMW 3 Series (E92) для RDS GP был серьезно облегчен. Он получил углепластиковую крышу, а также карбон-кевларовый обвес от HGK Motorsport.

Внутренние панели салона, защитный файрвол, рулевой вал, кардан и множество других деталей также выполнены из карбона, что позволило снизить массу автомобиля до 1170 кг (без пилота).

Источник: Российская газета

Фото: Unsplash, RDS GP