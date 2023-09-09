Changan показал кроссовер-трансформер
Этот Changan может менять тип кузова
Китайский автопроизводитель Changan представил новую модель, которая обязательно пойдет в серию. Но пока это концепт со сложным названием CD701.
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Выпускаться автомобиль будет под брендом Qiyuan, начиная с 2024 года. Серийное название автомобиля будет Е0. Это нечто среднее между кроссовером и пикапом.
Концепт был представлен на автомобильной научной конференции Changan в Чунцине (Китай).
В основе автомобиля лежит платформа SDA. Кроссовер может трансформироваться в пикап, поскольку его заднее стекло над багажником может сдвигаться вверх, на крышу.
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Фото: Changan
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Кирилл Панов
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