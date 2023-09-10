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Еще один китайский пикап с американским дизайном

Представлен пикап Dadao – совместный проект китайской JMC и американского Ford

Dadao – продукт сотрудничества JMC и Ford, который выделен в отдельную марку со своим логотипом. Дизайн единственной модели марки отчетливо напоминает американские пикапы.

Dadao
Dadao

Dadao оснащен турбодизельным двигателем Puma объемом 2,3 литра, который обеспечивает мощность в 177 л. с. и крутящий момент 450 Н·м. Для передачи мощности используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF.

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Особенностью этой модели является наличие блокируемой муфты подключения передней оси и демультипликатора, позволяющих добиться коэффициента понижения в 2,48.

Габариты пикапа Dadao составляют 5706 мм в длину, 1935 мм в ширину и 1870 мм в высоту.

Этот пикап 2023 года выпуска, без пробега, доступен по цене 4 600 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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