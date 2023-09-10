Конкурент Rolls-Royce от Toyota наконец увидел свет
Один из главных аспектов нового Century — это его дизайн и просторный интерьер. Габариты автомобиля 5205 x 1990 x 1805 мм, колесная база - 2950 мм.
Просторный салон оснащен комфортабельными сиденьями. Задние двери могут быть двух типов, включая сдвижные. Посадку и высадку облегчат ступеньки, которые убираются автоматически.
Century оснащен системой Dynamic Rear Steering для легкого маневрирования и плавного управления. Также есть режим Rear Comfort, который помогает водителю поддерживать комфортную езду для пассажиров на задних сиденьях.
Кроссовер будет оснащен 3,5-литровым подключаемым гибридным двигателем V6 мощностью 406 л. с., который будет работать в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Стоимость люксового кроссовера стартует от 170 тысяч долларов.
Источник: YouTube
Фото: Toyota
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