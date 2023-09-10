Представлен передовой водородный грузовик

Project ICEBreaker – водородный грузовик, который станет конкурентом Tesla Semi

Компании Viritech, Intelligent Energy и Horiba Mira объединили свои усилия и представили передовой 44-тонный грузовик Project ICEBreaker.

Project ICEBreaker

Одной из основных проблем электрогрузовиков является вес батарей, которые составляют до пяти тонн и значительно сокращают полезную нагрузку до 20%. Это означает потерю около 50 000 долларов выгоды в год. Проект ICEBreaker стремится решить эту проблему, предлагая более легкий и эффективный вариант с использованием водородной трансмиссии.

Одной из ключевых целей проекта является снижение транспортных выбросов в Великобритании. Согласно данным, на дорогах страны находится около 500 000 грузовых автомобилей, которые создают 19% выбросов. Проект ICEBreaker призван снизить вредные выбросы и способствовать более экологическому транспорту.

Viritech будет отвечать за программное обеспечение и управление энергопотреблением, Intelligent Energy будет заниматься топливными элементами, а Horiba Mira применит свой опыт в области проектирования, системной интеграции, оптимизации, проверки и сертификации транспортных средств. Проект получит финансирование от Британского центра передовых двигателей.

Процесс разработки грузовика уже начался, и компании планируют подготовить его к испытаниям к концу 2024 года.

Источник: Carscoops

Фото: ICEBreaker