Совершенно новые Geely Coolray и седан Emgrand едут в Россию

В России осенью стартуют официальные продажи нового поколения Coolray и Emgrand

Директор по продажам «Авилон Geely», Максим Васильев, поделился информацией о сроках появления новых автомобилей в салонах.

Geely Coolray, совершенно новый кроссовер, ожидается уже в октябре. Он получил обновленный дизайн, включая новые бамперы и фары. Автомобиль оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Средний расход топлива составляет около 5,8 литра на 100 км.

Geely Coolray

Салон Geely Coolray оснащен современной приборной панелью с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийным экраном диагональю 12,3 дюйма. Автомобиль также оснащен системами помощи на спуске и подъеме, интеллектуальным круиз-контролем и автоматической парковкой.

Седан Emgrand, который долгое время был доступен только через параллельный импорт, ожидается в дилерских центрах в ноябре-декабре. Салон Geely Emgrand 2023 обтянут экокожей, а на водительском сиденье есть электрорегулировки.

Источник: Российская газета

Фото: Geely