Совершенно новые Geely Coolray и седан Emgrand едут в Россию
Директор по продажам «Авилон Geely», Максим Васильев, поделился информацией о сроках появления новых автомобилей в салонах.
Geely Coolray, совершенно новый кроссовер, ожидается уже в октябре. Он получил обновленный дизайн, включая новые бамперы и фары. Автомобиль оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Средний расход топлива составляет около 5,8 литра на 100 км.
Салон Geely Coolray оснащен современной приборной панелью с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийным экраном диагональю 12,3 дюйма. Автомобиль также оснащен системами помощи на спуске и подъеме, интеллектуальным круиз-контролем и автоматической парковкой.
Седан Emgrand, который долгое время был доступен только через параллельный импорт, ожидается в дилерских центрах в ноябре-декабре. Салон Geely Emgrand 2023 обтянут экокожей, а на водительском сиденье есть электрорегулировки.
Источник: Российская газета
Фото: Geely
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