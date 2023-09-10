#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый грузовик Урал – на сжиженном природном газеНовый грузовик Урал – на сжиженном природном газе
Представлен самосвал Урал С355B0 6х4 LNG полной...
Лада Веста NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand – тест в цифрахЛада Веста NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand – тест в цифрах
Эксперты «За рулем» протестировали недорогие...
Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»
Что противопоставит Лада Веста NG (от 1 239 900...

Совершенно новые Geely Coolray и седан Emgrand едут в Россию

В России осенью стартуют официальные продажи нового поколения Coolray и Emgrand

Директор по продажам «Авилон Geely», Максим Васильев, поделился информацией о сроках появления новых автомобилей в салонах.

Geely Coolray, совершенно новый кроссовер, ожидается уже в октябре. Он получил обновленный дизайн, включая новые бамперы и фары. Автомобиль оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Средний расход топлива составляет около 5,8 литра на 100 км.

Geely Coolray
Geely Coolray

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Салон Geely Coolray оснащен современной приборной панелью с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийным экраном диагональю 12,3 дюйма. Автомобиль также оснащен системами помощи на спуске и подъеме, интеллектуальным круиз-контролем и автоматической парковкой.

Седан Emgrand, который долгое время был доступен только через параллельный импорт, ожидается в дилерских центрах в ноябре-декабре. Салон Geely Emgrand 2023 обтянут экокожей, а на водительском сиденье есть электрорегулировки.

Источник: Российская газета

Фото: Geely

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Coolray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв