Еще один диаметр запущен в Москве

В Москве введен в эксплуатацию МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» протяженностью 86 км

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по еще одному диаметру – D4 «Калужско-Нижегородский». Он соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашихи. D4 стал самой протяженной линией МЦД: с запада на восток Московского региона он протянулся на 86 км.

Для запуска нового диаметра были построены новые городские вокзалы, обновлены поезда и уложены пути.

«D4 связал более 20 районов Москвы и 4 города Подмосковья. Прогнозируем, что к концу 2023 года им будет пользоваться 260–270 тыс. человек в сутки. При этом запас провозной способности создан на долгие годы. После запуска мы продолжим развивать диаметр: построим 2 московских городских вокзала, Беговую и Рижскую, обновим подвижной состав», – поделился заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

D4 объединяет 36 станций с 38 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие МЦД. В дальнейшем запланировано открытие еще двух московских городских вокзалов – Беговая и Рижская.

Интервал движения в часы пик составляет 5,5 минуты, а пересадки на метро, МЦК и МЦД бесплатные в течение 90 и 120 минут (на некоторых маршрутах).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дептранс Москвы

Фото: пресс-служба мэра и Правительства Москвы