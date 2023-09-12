Geely назвала цены на Galaxy L6

Geely начал продажи Galaxy L6 – всего 4 комплектации

Поставки Geely Galaxy L6 покупателям начнутся 16 сентября, а сегодня стали известны цены на автомобиль.

Машина получила новый дизайн «Thunder Tiger Tiger» (Громовой Тигр, Тигр). Передняя часть автомобиля имеет закрытую решетку радиатора, но это не электромобиль.

Geely Galaxy L6

Это гибрид, причем нового типа. Гибридная силовая установка на базе мотора Thor 1,5 T имеет мощность 163 л.с. У нее два электродвигателя и 3-ступенчатая коробка передач DHT Pro.

Geely Galaxy L6

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 секунды, расходуя при этом всего 4,55 л на 100 км. Только на электротяге Galaxy L6 может проехать до 60 или до 125 км, в зависимости от версии. Запас хода автомобиля достигает 1370 км.

Длина, ширина и высота Geely Galaxy L6 составляют 4782, 1875 и 1489 мм, а колесная база достигает 2752 мм. То есть, по габаритам машина сопоставима с Mercedes-Benz C-класса.

В Китае новинка стоит от 128 000 до 158 000 юаней или от 1,7 млн до 2,1 млн рублей. Но в России Geely Galaxy L6 окажется раза в два дороже.

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Фото: Geely