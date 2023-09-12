Лишать прав за отказ остановиться – кому это нужно

Вопрос лишения прав за отказ остановиться решен, на повестке – увеличение штрафов

Отзыв Правительства РФ на законопроект, предусматривающий большие штрафы за отказ остановиться по требованию инспекторов ГАИ и даже лишение водительских прав на полгода за повторный отказ, оказался неоднозначным.

В законопроекте упоминаются не только сотрудники ГИБДД, по требованию которых следует останавливаться, но и работники других ведомств:

«Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа за невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства».

Лишение прав было признано чрезмерным, а вот повышение штрафов за неостановку по требованию работника ГИБДД будет обсуждаться.

«Согласно пояснительной записке к законопроекту, его положения направлены на пресечение нарушений правил движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, но вместе с тем предлагаемые законопроектом положения будут распространяться на все виды транспорта без изъятий, что не может быть поддержано, – заявили в Правительстве. – Учитывая изложенное, законопроект нуждается в доработке в соответствии с целями его разработки, указанными в пояснительной записке, при этом одновременно следует обосновывать необходимость усиления административной ответственности за невыполнение указанных требований сотрудника полиции и должностного лица таможенного органа, а также кратное увеличение размера административной ответственности по статье 12.25 КоАП».

Напомним, что сегодня за неостановку по требованию инспектора ДПС или таможни водителям грозит штраф в размере 500-800 рублей.

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Фото: Deposiphotos