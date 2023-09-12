#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Багровые винные реки затопили городские дороги (видео)Багровые винные реки затопили городские дороги (видео)
Взрыв двух винных резервуаров в Анадии привел к...
Антимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топливаАнтимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топлива
Из-за рекордного роста цен на топливо ФАС...
Гонки на выносливость – не пропустите финалГонки на выносливость – не пропустите финал
Вживую и онлайн: финальный этап сезона...

Лишать прав за отказ остановиться – кому это нужно

Вопрос лишения прав за отказ остановиться решен, на повестке – увеличение штрафов

Отзыв Правительства РФ на законопроект, предусматривающий большие штрафы за отказ остановиться по требованию инспекторов ГАИ и даже лишение водительских прав на полгода за повторный отказ, оказался неоднозначным.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

В законопроекте упоминаются не только сотрудники ГИБДД, по требованию которых следует останавливаться, но и работники других ведомств:

«Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа за невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства».

Как подобрать хорошее моторное масло по этикетке

Лишение прав было признано чрезмерным, а вот повышение штрафов за неостановку по требованию работника ГИБДД будет обсуждаться.

«Согласно пояснительной записке к законопроекту, его положения направлены на пресечение нарушений правил движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, но вместе с тем предлагаемые законопроектом положения будут распространяться на все виды транспорта без изъятий, что не может быть поддержано, – заявили в Правительстве. – Учитывая изложенное, законопроект нуждается в доработке в соответствии с целями его разработки, указанными в пояснительной записке, при этом одновременно следует обосновывать необходимость усиления административной ответственности за невыполнение указанных требований сотрудника полиции и должностного лица таможенного органа, а также кратное увеличение размера административной ответственности по статье 12.25 КоАП».

Напомним, что сегодня за неостановку по требованию инспектора ДПС или таможни водителям грозит штраф в размере 500-800 рублей.

Фото: Deposiphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0