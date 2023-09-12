Гонки на выносливость – не пропустите финал

Вживую и онлайн: финальный этап сезона Российской серии гонок на выносливость

Четвертый заключительный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) стартует 23 сентября 2023 года. Соревнование пройдет на подмосковной трассе Moscow Raceway, а участие в ней примут более пятидесяти экипажей.

Для тех, кто не сможет приехать на автодром, как всегда, будет организована прямая трансляция на каналах ТВ Старт и в группе РОСГОНКИ в VK.

Старт гонки – в 15:00. Финиш – в 19:00. Вход на автодром будет открыт с 12:30 по московскому времени.

Финал сезона будет самой зрелищной гонкой года, а хедлайнером гонки станет экипаж 26 команды G-Drive Racing во главе с самым титулованным пилотом в пелетоне – Романом Русиновым.

Российская серия гонок на выносливость проводится в лучших традициях Ле-Мана, а участие в ней принимают самые разные автомобили. В финале вы увидите: Mercedes AMG, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Corvette, Marussia GT, KTM X-Bow, BMW М-серии, Porsche, Toyota Supra, Shortcut и машины многих других марок.

В четвертом этапе примут участие несколько новых экипажей: Чернис Семен и Сергей Чикунов на Mercedes E190 от команды ClassicCar Racing (GT light), Максим Васильев и Дмитрий Богатенков на Seat Cupra (GT Pro), а команда YADRO Motorsport впервые в истории их участия в REC выставит на гонку сразу два своих автомобиля.

На данный момент второй пилот экипажа G-Drive Racing на спортпрототипе G01 остается неизвестен, но команда сообщает, что в гонке примет участие еще один экипаж с именитым пилотом, подробности пока держатся в секрете.

Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС, генерального организатора серии:

— Всего в сезон 2023 заявилось около 50 экипажей и более 100 пилотов. Серия активно развивается, привлекая все больше участников, партнеров и зрителей. Финальный этап определит победителей и призеров серии во всех классах, экипаж-лидер Абсолютного зачета серии, а также пилота, который наберет максимальное количество очков в Личном абсолютном зачете REC. С первого взгляда можно подумать, что в нашем соревновании может выиграть только пилот, который выступает в экипаже на мощнейшем автомобиле, способном на постоянное лидерство на каждом этапе. Однако, чтобы подчеркнуть демократичность серии и особенность длинных гонок, уже перед финалом раскрываю секрет, что больше всего шансов на лидерство в личном зачете у пилотов класса GT Light, не самого «заряженного» класса серии. Ведь «эндуранс» это не только превосходство в скорости и надежность техники, но и мастерство пилотов, постоянное участие в гонках и воля к победе.

Также будет организована развлекательная программа: участие зрителей в предстартовой процедуре, прогулки по питлейн, экскурсии в боксы команд и по гоночной трассе, дрифт, гоночное такси, детский автослалом, полеты на вертолете и воздушном шаре, скейт зона, дрифт-трайки, а также детская площадка, созданная страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», и тест-драйвы премиальных китайских марок автомобилей.

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Фото: Российская серия гонок на выносливость