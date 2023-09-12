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Названы бестселлеры параллельного импорта

Вот какие ввозимые по параимпорту машины россияне покупают лучше всего

Самым высоким спросом пользуются автомобили марок VW, Audi и Zeekr, рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Чаще всего машины по параллельному импорту ввозятся в Россию из Китая, а троица лидеров этого направления выглядит так: Avatr, Lixiang и Volkswagen.

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«Если говорить о хитах продаж, то этим летом высоким спросом пользовались электромобили – в частности, Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+. Наряду с ними мы фиксировали повышенный интерес покупателей к Volkswagen Tayron X и Talagon. Также среди клиентов востребованы Audi Q6, Audi Q5L и Audi A6L», — рассказал Газете.ру Каменский.

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К примеру, кроссовер Volkswagen Tayron X стоит в России порядка 5,4 млн рублей.

Электромобиль Avatr 11 мощностью 578 л.с. – 8,6 млн рублей.

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За РулемКирилл Панов
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Фото:За Рулем«За рулем»
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