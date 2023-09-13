Топ-10 авто для чиновников – пример Индии

Максим Кадаков рассказал, на каких машинах ездят чиновники в Индии

Напомним, что президент РФ Владимир Путин посоветовал российским чиновникам брать пример с Индии в том, что касается используемых на службе автомобилей.

Президент понимает, что российские автомобили скромнее иномарок, но чиновникам все же пора пересаживаться на отечественные машины.

Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков выяснил, на чем же ездят чиновники в Индии и сколько стоят эти автомобили.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Президент Путин призвал брать пример с Индии – в части использования автомобилей для чиновников.

Если вы подумали, что самые влиятельные министры Индии ездят на таких же автомобилях, что перечислены ниже, то сильно ошибаетесь – у них там все хорошо, включая иномарки. Правда, это часто личные автомобили – если влиятельные лица не хотят ездить на машинах, предоставленных государством.

Премьер Нарендра Моди ездит на бронированных автомобилях. В его гараже «семерка» BMW, Mercedes-Benz S-класса, Range Rover, Toyota Land Cruiser – и все это бронированные автомобили. Есть и другие машины. Правда, когда-то Моди ездил и на скромном внедорожнике Mahindra Scorpio, но это уже отдельная история.

Что ж, давайте посмотрим, на чем ездят индийские госслужащие.

1. Maruti Suzuki Ciaz

Это самая популярная машина среди госчиновников. Длина 4,5 м, мотор 1.5, 105 л.с., передний привод, механика или автомат. Ввезенные в Россию «параллельные» машины продают по 2,2 млн рублей.

Maruti Suzuki Ciaz

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