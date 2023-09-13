В Липецкой области налаживают сборку 6-местного автомобиля

Появился электрический Evolute i-Van с запасом хода 400 км

Российский производитель «Моторинвест», занимающийся сборкой в Липецкой области китайских электромобилей DongFeng под маркой Evolute, объявил о расширении модельной линейки: пятым в ней, после седана i-Pro, кроссоверов i-Joy, i-Sky и перспективного i-Jet, станет минивэн i-Van.

Напомним, на старте проекта i-Van анонсировался как третья модель, но планы были скорректированы в сторону кроссоверов. Тем не менее, копия Dongfeng LingZhi EV, конструктивно опирающегося на микроавтобусы Mitsubishi 1990-х, все же встанет на конвейер «Моторинвеста».

Evolute i-Van

Посвященный этому пресс-релиз уточняет, что электровэн i-Van имеет длину кузова 5135 мм и колесную базу 3000 мм. Машина заднеприводная, с синхронным электродвигателем, в пике развивающим 122 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

«Емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 67,5 кВтч, что обеспечивает запас хода в 400 км. Время медленной зарядки составляет 15 часов, а в режиме быстрой зарядки аккумулятор пополняется с 30% до 80% за 37 минут», – сообщает пресс-служба «Моторинвеста».

Вэн имеет шесть пассажирских мест: одно рядом с водителем, два «капитанских» кресла во втором ряду и диван со складными спинками – в третьем.

Evolute i-Van

Оснащение Evolute i-Van

кондиционер

электростеклоподъемники

парктроник

камера заднего вида

функция предупреждения пешеходов о приближении электромобиля

сиденье водителя – 6 регулировок

переднее пассажирское – 4 регулировки

дисплей мультимедиа 10”, синхронизация Apple CarPlay и Android Auto

дисплей борткомпьютера 3,5”

количество USB-разъемов – 3

Сообщается, что машина подходит и для семейных поездок, и для бизнеса. Цену обещают объявить ближе к дате старта продаж, однако и ее пока не уточняют.

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Фото: Evolute