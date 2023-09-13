Для сборки российских электромобилей подготовят сразу два завода
Электромобили Атом планируется собирать на столичном заводе «Москвич», обладающем достаточной технологической базой, однако подобную площадку планируется организовать и в Татарстане. Об этом на проходящем в Казане российско-китайском форуме «Ростки» сообщил представитель компании «Атом» Анатолий Кияшко.
«Мы будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство появилось и в Набережных Челнах тоже. Тем более что это достаточно интересная технологическая история. Думаю, что многие молодые люди хотели бы работать на таких предприятиях», – отметил Кияшко.
Известно, что серийное производство электромобилей Атом должно начаться во второй половине 2025 года (речь пока про московскую площадку), а предсерийную партию планируют собрать уже в 2024-м.
Атом построен на оригинальной заднеприводной электрической платформе, запас хода на одной зарядке достигает 500 км. В проект инвестируют Росатом, КАМАЗ и глава КАМАЗа Сергей Когогин.
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Источник: Татар-Информ
Фото: Александр Щербак/ТАСС, «За рулем»
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