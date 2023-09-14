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Проблема на платной дороге? Вот как быстро получить помощь

«Автодор» рассказал, как работают бесплатные аварийные комиссары

После открытия новых участков трассы М-12 «Восток» количество экипажей аварийных комиссаров на платных дорогах в России выросло до красивой цифры – 111. Об этом компания «Автодор» сообщила в официальных аккаунтах соцсетей, дополнив посты карточками с инструкцией: как воспользоваться помощью комиссаров.

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Функции комиссаров на платных дорогах

  • оказание первой помощи на месте ДТП
  • оказание помощи при замене колеса, запуске двигателя, предоставление инструментов при мелком ремонте
  • помощь с доставкой топлива
  • помощь в оформлении европротокола при ДТП
  • ограждение места остановки авто или его буксировка в безопасное место
  • патрулирование, контроль состояния проезжей части.

Важная оговорка: ничего оплачивать не нужно. Ожидать приезда комиссара следует за барьерным ограждением в светоотражающем жилете. Время реагирования – 15-20 минут. Единый номер на платных участках: *2323.

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Источник, фото: «Автодор»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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