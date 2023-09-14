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В топ-5 вторичного рынка пробрался «китаец»

Названы пять самых популярных автомобилей на вторичном рынке 2023

Рейтинг был составлен аналитиками «Авито Авто». Они изучили спрос и предложение в сегменте машин с пробегом в возрасте до трех лет и стоимостью от 2 млн рублей. В результате были выявлены наиболее популярные машины по этим двум параметрам.

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На первом месте оказалась Toyota Camry, интерес к которой проявляют 8,9% покупателей. Средняя стоимость 3-летнего автомобиля сегодня составляет 3,38 млн рублей.

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Второе место занял седан Kia K5 (доля спроса 3,6%). Купить его сегодня можно по цене около 2,7 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4 (доля спроса 2,7%). Его сегодня перепродают по цене около 3,5 млн рублей.

Далее – сюрприз: четвертую строчку рейтинга занял китайский кроссовер Geely Monjaro (доля спроса 2,6%). Этот связанный с Volvo кроссовер продают по цене 3,4 млн рублей.

Geely Monjaro
Салон Geely Monjaro

Замыкает топ-5 кроссовер Kia Sportage (доля спроса 2,3%), который продавцы готовы отдать в среднем за 3,06 млн рублей.

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Фото: Geely

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За РулемКирилл Панов
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